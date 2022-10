Nadia Theoduluz padeció "violencia de todo tipo" con un ex: "Tomaba antidepresivos"

Pantallazo

Nadia Theoduluz encontró el amor en Maxi Rodríguez y a principios del 2022 dieron el sí acepto, con una emotiva boda para todos sus amigos y familiares. Pese a estar felizmente casada con el empresario uruguayo, la top reveló en el piso de PH Uruguay que fue víctima de violencia con una de sus exparejas.

“Tuve una situación de violencia con una pareja. La violencia no tiene que ser física, padecí todo tipo de violencia, física, psicológica, tomaba antidepresivos'. Fue algo que me marcó mucho”, comenzó la top.

“Hoy en día, por suerte mi presente es otro. Estoy felizmente casada, pero mas que nada dar un mensaje ya que hay varios femicidios en el país: que a la mínima, te vayas. A veces, decís: ' va a cambiar' y no lo podés cambiar. A mí me pasó, me costó muchos años de mi vida. Enroscada ahí, no podía salir. Quería cambiar algo que no podía cambiar”, detalló.

Luego, la comunicadora reveló la frase que la hizo hacer el click y salir de ese vínculo tóxico:“No tenía autoestima. Fui a psiquiatra, yo era una muchacha joven que estaba tomando antidepresivos para llevar adelante una relación de pareja. Una persona que me ayudó mucho que yo siempre digo que hoy falleció me dijo: 'mirá Nadia esto siempre fue así y va durar hasta que vos digas'. En un momento pude irme.”

“Fue una relación que me lastimó por todos lados. Desde el autoestima, la indiferencia, el destrato, medirte en qué decís para que a la otra persona no le moleste. Vos después los ves en él afuera y decís: '¡Ay, pero es un amor!'. Después decís: ¿Por qué conmigo adentro es así?”, contó sin dar nombres.

Finalmente, Nadie cerró con un esperanzador mensaje y aconsejó a los televidentes con los siguiente: “Básicamente cómo dejar el mensaje que a la mínima, huyan. La persona que me ayudó era un vecino. Yo no le contaba ni a mis amigas o familia. Ocultaba todo porque me daba vergüenza. Engaños era lo mas leve que me pasaba. Yo sabia que me iba a ir, pero en el momento me costó. Me destruyó. Dejar claro que la gente no cambia, que si hay algo raro a la mínima te vayas”

La modelo no es la primera invitada de este ciclo, en contar que estuvo en una relación tóxica. Semanas atrás, Pati Wolf sorprendido al confesar que también fue víctima de violencia de género en una relación: "Tuve con una pareja violencia de género y como que me deprimí, tuve depresión. Me cuesta decirlo. Tuve que aprender a quererme, a valorarme y a ponerme primero. De alguna manera me ayudó en la vida para ponerme más fuerte para darme el lugar que me tengo que dar”, detalló.

