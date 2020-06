Nació Abril, la hija de Barby Silenzi y El Polaco: “Mi corazón explota de alegría”

Pantallazo

Feliz por el nacimiento de su primera hija junto a Barby Silenzi, El Polaco le dedica un tierno post a su beba que recién llega al mundo.

"Hoy es uno de esos días que no me voy a olvidar jamás. En un momento que el mundo está cambiando y están pasando muchas cosas. Hoy 1 de junio de 2020 nace mi tercera princesa y mi corazón explota de alegría. Compañera, amiga, novia, mi amor @barby_silenzi te amo me haces muy feliz. Se las presentamos ella es Abril", reza el post del cantante.

Inmediatamente, el post del artista argentino se llenó de cataratas de felicitaciones por la llegada de Abril.