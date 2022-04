Nacho Obes: "El rock no se demuestra con drogas"

Pantallazo

Nacho Obes, músico y exintegrante de la banda Doberman, habló en su cuenta de Twitter sobre el consumo de drogas en menores.

"Pasé caminando por la puerta del liceo 28 en Pocitos. Los chiquilines de 14, 15 años fumando faso en la puerta literalmente. Son niños. ¿Estoy loco o algo anda muy mal?", escribió.

Pasé caminando por la puerta del liceo 28 en Pocitos. Los chiquilines de 14,15 años fumando faso en la puerta literalmente. Son niños. Estoy loco o algo anda muy mal? — Nacho Obes (@NachoObes) April 26, 2022

En un segundo tuit sobre el tema, el músico afirmó que "el rock no se demuestra con drogas".

"Acá no hay que probarle nada a nadie. Yo soy artista. Mi trabajo es viajar, tocar, cantar, ocasionalmente TV y Radio y grabar. Mi trabajo no es ni fumar ni tomar. Un pibe de 15 años con un porro en la puerta del liceo, no lo festejo", sostuvo.

El Rock no se demuestra con drogas. Acá no hay que probarle nada a nadie. Yo soy artista. Mi trabajo es viajar, tocar, cantar, ocasionalmente Tv y Radio y grabar.

Mi trabajo no es ni fumar ni tomar.

Un pibe de 15 años con un porro en la puerta del liceo, no lo festejo. — Nacho Obes (@NachoObes) April 27, 2022

"Querer copiar lo que hacía Ozzy Osbourne o Axl Rose es querer copiar sus desgracias. Ellos tuvieron que cambiar sus vidas. En Doberman habían dos personas alcohólicas y así nos fue. Desaparecimos. Cuando quisieron tocar por la legalización de la marihuana me fui", dijo, en otra publicación.

Tengo más de 20 años en esto del “Rock”. Dónde en las giras “grandes rockeros” me ofrecían cocaína y yo con 18 años. Yo venía de ser deportista toda la vida, y tenía claro que era por otro lado. Nunca me pudieron torcer. Y eso les rompe los huevos. Ser distinto tiene su costo. — Nacho Obes (@NachoObes) April 27, 2022

Para todos los graciosos que creen que me sorprendo con el porro del 28, saben que no. Pero tampoco saben que yo a los 15 ya estaba preocupado por mi futuro y comencé a trabajar. Y los graciosos fumaban porro en la plaza. Me da lástima ver que se normaliza ser un boludo. — Nacho Obes (@NachoObes) April 27, 2022