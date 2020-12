MyElf: el reto viral navideño de los famosos que vas a querer hacer

Pantallazo

Todos los años las redes sociales nos acercan nuevos "retos" para compartir con nuestros amigos y reírnos un rato.

Esta vez, las celebridades de Hollywood comenzaron uno navideño. Todo tiene su origen en el libro infantil The Elf on the Shelf: A Christmas Tradition, publicado en 2005 por Carol Aebersold y su hija Chanda Bell. La historia del libro está protagonizada por los elfos enviados por Papá Noel para investigar qué niños se portaron bien.

Con la rima de las palabras "elf" y "shelf" el reto es el siguiente: crear un elfo famoso cuyo nombre rime con el tuyo.

Aquí van algunos ejemplos: