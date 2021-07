Murió la actriz española Pilar Bardem a los 82 años

Pantallazo

La actriz sevillana Pilar Bardem falleció este sábado en Madrid según confirmó la familia de la interprete en un comunicado e informó El País de España. "Queremos compartir la noticia de que Pilar Bardem, nuestra madre, nuestro ejemplo, ha fallecido. Se ha ido en paz, sin sufrir y rodeada del amor de los suyos", escribieron sus hijos, los también actores Carlos, Mónica y Javier Bardem.

"Sabemos del cariño y admiración que por ella sentían muchísimas personas, dentro y fuera de España, por la actriz y la persona luchadora y siempre solidaria que fue. Agradecemos de todo corazón ese amor hacia nuestra madre", expresaron.

En sus cinco años de carrera actoral, Bardem participó en más de 80 películas, 43 obras de teatro y 31 series de televisión. En 1995, obtuvo el premio Goya a la mejor actriz de reparto por su trabajo en Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, de Agustín Díaz Yanes.

La interprete nació en Sevilla en 1939, hija de los célebres actores Rafael Bardem y Matilde Muñoz Sampedro y hermana del director de cine Juan Antonio Bardem Muñoz. Miembro de una familia de tradición actoral que perpetuaron sus tres hijos, Bardem inició sus pasos en el cine a mediados de kis años sesenta y trabajó baja dirección de leyendas del cine español como el cineasta Fernando Fernán Gómez en El mundo sigue.

Bardem acompaño su pasión por la actuación con su activismo en diversas causas sociales. A principios de los 2000, fue una de las caras representantes del movimiento opositor a la participación española en la Guerra de Irak, durante la presidencia de José María Aznar. En esos años acudió al Congreso de los Diputados, donde fue como invitada y luego fue expulsada por llevar junto a sus compañeros activistas camisetas con el lema "No a la Guerra".

En noviembre de 2020 escribió una carta para la AISGE (Artistas Intérpretes, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual), de la que fue presidenta hasta 2018, dirigida a sus compañeros del gremio. "Alguna vez he comentado que me siento actriz casi desde el mismo día en que vine al mundo, hace algún que otro año ya. O, si queremos quitarle un poco de énfasis al asunto, desde que tengo uso de razón. Adoro esta profesión con todas mis fuerzas, me enorgullezco de haber dejado mi impronta en ella siempre que las circunstancias lo han permitido", dijo en la epístola la actriz.

"Solo puedo confesaros, para quien quiera leerlo, que mis hijos, mi oficio y el compromiso con la sociedad y las causas que considero justas han sido y son mi vida", continuaba en referencia a sus tres hijos, en una carta que ya avanzaba una despedida.

