Murió el extravagante astrólogo portorriqueño Walter Mercado

Pantallazo

Mercado falleció el sábado en el hospital Auxilio Mutuo, al parecer por una falla renal, dijo al diario El Nuevo Día su sobrina Ivonne Bennet. El diario añadió que el funeral se celebrará el martes en San Juan.

Nacido el 9 de marzo de 1932, Mercado se crio en la ciudad de Ponce, al sur de Puerto Rico, y exploró varias carreras universitarias hasta que se dedicó al baile y la actuación.

Comenzó su carrera actuando en telenovelas, pero se hizo célebre entre los hispanos de Estados Unidos y en los hogares de Latinoamérica por sus apariciones en televisión como astrólogo, donde supuestamente vaticinaba el futuro.

Vestía amplios vestidos o batas, a veces con capas barrocamente adornadas, que acompañaba con vistosas joyas y un cuidado maquillaje.

Trabajó 15 años en el programa de Univisión "Primer Impacto", donde siempre se despedía de sus televidentes diciendo: "Reciban de mí, siempre, mucha paz, pero sobre todo, mucho, mucho, amor".

En setiembre de este año dio una entrevista al periodista Jorge Ramos, quien le preguntó por su sexualidad.

"Soy quien soy y lo que la gente ve es lo que soy. La gente quiere saber si soy heterosexual, homosexual, metrosexual, bisexual... a mí no me interesa", respondió el astrólogo. "Lo importante es que soy un ser humano y acepto a la gente como otros seres humanos y la gente me ama por lo que soy. Aquí estoy, soy lo que soy".

(con información de AFP)