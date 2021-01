Murió a los 38 años la actriz estadounidense Jessica Campbell

La carrera de Campbell en el mundo de la interpretación fue muy corta y su curriculum solo incluye cuatro películas y dos episodios de la serie 'Freaks and Geeks'. Debutó en el cine con 'Election', escrita y dirigida por Alexander Payne, una comedia negra y política que coprotagonizó junto a Reese Witherspoon y le valió una nominación como mejor actriz novel en los Independent Spirit Award. En ella interpretaba a Tammy Metzler, rival de Tracy Flick a la presidencia estudiantil.

Sarah Wessling, prima de la actriz, informó que Campbell murió de manera repentina el 29 de diciembre y todavía se están investigando las causas.

Según detallara la web especializada eCartelera, Campbell estaba visitando a su madre y a su tía cuando, según los informes, se sintió congestionada, entró en un baño y nunca salió. Su tía la encontró inconsciente y no se pudo hacer nada por reanimarla. Campbell dejó la interpretación en 2002 para dedicarse a la naturopatía.

En la serie de Judd Apatow interpretó a la novia de Seth Rogen y participó también en las películas 'La seguridad de los objetos' junto a Glenn Close, 'Junk' y el telefilm 'Por el bien de los niños'.

Matthew Broderick, que interpretaba al profesor Jim McAllister en 'Election', recordó a la actriz en un comunicado a The Hollywood Reporter: "Cuando pienso en Jessica, recuerdo a una adolescente tímida, increíblemente dulce y de mejillas muy rosadas a quien le gustaba discutir conmigo qué es mejor pedir en Applebee's. Fue muy querida y una muy buena actriz. La noticia es desgarradora. Mi más sentido pésame para su hijo y el resto de su familia".

También Reese Witherspoon, la protagonista absoluta de 'Election', ha usado Twitter para expresar sus condolencias:

So heart broken to hear this. Working with Jessica on Election was such a pleasure. I’m sending all my love to Jessica‘s family and loved ones. https://t.co/xEt6bOwWqE