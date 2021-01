Muere Michael Apted, director de ‘Gorilas en la niebla’ y ‘007 El mundo no basta’

Pantallazo

Michael Apted, director de 'El mundo no basta y 'Gorilas en la niebla', murió este jueves a los 79 años en Los Ángeles, según informa eCartelera. Las causas del deceso no fueron divulgadas.



Nacido en Buckinghamshire, Inglaterra, en 1941, Apted fue in importante documentarista, responsable de la serie de largometrajes 'Up series' que reflejan la vida de catorce niños británicos desde 1964, cuando tienen siete años, hasta 2019, ya con 64, en un proyecto de cinco décadas dividido en nueve episodios rodados a lo largo del tiempo. Entre sus otros documentales destacan 'Bring on the Night' sobre la grabación del disco de Sting 'The Dream of the Blue Turtles' y su posterior gira; y 'The Long Way Home' (1989), sobre Boris Grebenshchikov, la versión soviética de Bruce Springsteen. Además, 'Inspirations', de 1997, exploraba el universo creativo de David Bowie y otros seis artistas: el pintor Roy Lichtenstein, la escultora Nora Naranjo Morse, el arquitecto Tadao Ando, el soplador de vidrio Dale Chihuly, el coreógrafo Édouard Lock y la bailarina Louise LeCavalier.

El cineasta británico debutó tras las cámaras en televisión con la serie 'Coronation Street', una eterna telenovela británica que comenzó a emitirse en diciembre de 1960 y continúa al aire. El salto a la pantalla grande llegó en 1972 con 'La máscara y la piel', un drama de guerra protagonizado por Glenda Jackson y Oliver Reed. Aunque él nunca consiguió una nominación al Oscar, sí lo lograron tres actrices por tres de sus películas: Sissy Spacek por 'Quiero ser libre' (y lo ganó), Sigourney Weaver por 'Gorilas en la niebla' (drama biográfico sobre Dian Fossey) y Jodie Foster por 'Nell'. En los años 90 Apted dirigió varios largometrajes criminales y de acción como 'Corazón trueno' con Val Kilmer y Sam Shepard o 'Al cruzar el límite', protagonizada por Hugh Grant, Sarah Jessica Parker y Gene Hackman. Poco después, la Metro-Goldwyn-Mayer le fichó para la saga de James Bond en 'El mundo nunca es suficiente', la tercera entrega de Pierce Brosnan como el agente 007, aunque no fue una experiencia especialmente enriquecedora para el director.

Hasta el final de su carrera, Apted continuó alternando el cine documental con películas de mayor presupuesto y series de éxito. En el 2010 completó la trilogía de 'Las crónicas de Narnia' con 'La Travesía del Viajero del Alba y en televisión dirigió episodios de 'Masters of Sex', 'Ray Donovan' y 'Roma'. Su último largometraje de ficción fue 'Código abierto', un thriller de acción con Noomi Rapace, Orlando Bloom, Toni Collette, John Malkovich y Michael Douglas, y su último trabajo como director el documental '63 Up', el último de la saga.