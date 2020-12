Pantallazo

Morla duro contra Gianinna: "Nunca me voy a olvidar por qué no pude ir al velorio"

En "Intrusos" compartieron una fuerte conversación que se filtro que Morla le envió a Gianinna Maradona.

"Los que van a determinar quienes son los herederos de tu papá y qué tengo que decir yo, es un juez. Así que lo que te recomiendo como profesional es que lo antes posible hagas el planteo y cuando me citen yo voy a ir con todo gusto voy a contar todo lo que tengo que contar del patrimonio de tu papá", comienza el abogado.

"Por ahora no me puedo juntar con nadie hasta que la justicia no determine quiénes son tus hermano y quiénes son los heredederos. Así que plantealo en Tribunales y con todo gusto iré", agrega.

"Por otro lado, nunca me voy poder olvidar por qué no pude participar del velorio de mi mejor amigo, de tu papá", cierra el letrado.