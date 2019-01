Moria Casán tras ser demorada en nuestro país: “No tengo ningún tipo de privilegio”

Pantallazo

Moria Casán fue demorada en nuestro país cuando intentaba regresar a Argentina.

"Nunca estuve detenida sino demorada. Es estar un rato en una oficina. Hoy, por ser 1 de enero, capaz fue un poco más", reconoció La One en su programa.

"No hay ningún tipo de privilegio por ser Moria Casán, ni en Uruguay, ni acá, ni en Paraguay. Una vez me sonó la alarma de Migraciones y me tuvieron 15 minutos y listo. Esto de hoy fue por agua, porque por aire fui por todo el mundo".

"Saltaba como que la Policía de Uruguay pedía mi captura. Como no había avión para llegar a las 16.30 al programa, vamos por Buquebus", explicó en su programa.

"Dicen que la ficha de ellos cambia constantemente, y habrá fallado el sistema. No tengo la menor idea. Me pidieron disculpas, hicimos los trámites y ya", reveló.

Y para finaliza, sentenció: "Adoro Uruguay, son muy correctos con las leyes, con el tránsito, son uno de los pocos países donde no hay corrupción. Y seguiremos viniendo".