Moria Casán, filosa sobre Jorge Rial: “Es una persona desagradecida”

A pesar de que supieron ser muy cercanos, parece ser que tras el reemplazo de Moria Casán a Jorg Rial en la conducción de Intrusos su relación no quedó en los mejores términos.

Así lo dejó ver la propia Casán, quien en diálogo con el ciclo radial Polino Auténtico respondió que no estaba "rara" con Jorge: "Con esa persona directamente no estoy".

Yanina Latorre dijo que estaba odiada", pero la One rehusó el uso de esa palabra. "No, tampoco estoy odiada. En el odio se te va una energía de mierda, es como un polvo mal echado. Me parece una persona desagradecida. Pero no me importa, no es que me tenga que agradecer nada. No me gusta su esencia, me parece oscurito", disparó.

Según Casán, Jorge Rial tiene actitudes "que no condicen con un buen ser humano".

"No pasó nada en particular. En su momento fue una persona que yo elegí, cuando nadie lo quería a él. Él entro al canal gracias a mí", remató.