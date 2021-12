Moria Casán cargó contra Susana Giménez: "Argenzuela oxigenada, nunca fuimos amigas"

Pantallazo

La One se molestó con la diva argentina porque la calificó de "opinóloga" y afiló su lengua karateca.

El ida y vuelta entre las divas argentinas de Moria Casán y Susana Giménez es de nunca acabar.

La One llegó de Miami en un móvil en Intrusos disparó contra la conductora por calificarla de "opinóloga".

"Argenzuela, oxigenada, ArgenSu que vive en Punta Argen”, lanzó irónicamente Tutankamoria.

“Marcó una diferencia, dice que vos sos opinóloga y ella no”, dijo la lengua filosa.

“No soy opinóloga, eso me lo pusieron ustedes que cada vez que bajo de un avión me preguntan cosas. Mamita, Argenzuela oxigenada un besito”, cerró La One.