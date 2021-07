Pantallazo

More contra D'Auro: "No entiendo para qué nos adoptó si nos iba a terminar abandonando"

En las historias de Instagram, More Rial habla de la causa judicial que tiene con Sivia D'Auro, su madre adoptiva y ex esposa de Jorge Rial.

"Gracias a Dios no tengo nada que ver con esa señora. No tengo contacto ni nada. La Justicia se va a encargar porque yo ya le pedí a mi abogado que se haga cargo de todo lo que no se hizo cargo durante 11 años. Hace 11 años desapareció y dejó a dos menores con su papá que gracias a Dios nos supo criar muy bien, pero la verdad es que es terrible hija de puta", comienza la mediática.

"Y ahora que yo tengo un hijo, no comprendo cómo nos pudo abandonar. Yo no entiendo para qué mierda nos adoptó si nos iba a terminar abandonando. Silvita, te mandamos mil besitos y nos vemos en la Justicia mamita", agrega tajante.

Y se despidió haciendo una tajante aclaración. "Igual, no quiero que piensen que me afecta o que me puede llegar a afectar lo que diga esta señora porque es una loca psiquiátrica... Quien no sabe cuidar a sus hijos está en falta consigo mismo", sentencia More.