More Rial y Loly Antoniale se saludaron mutuamente por el Día de la Madre

Pantallazo

“Te amamos, ma”, le escribió Morena a la ex pareja de su padre, quien le deseó ser la “mejor mamá del mundo”.

Este domingo se celebra en Argentina el Día de la Madre y fueron muchos los famosos y famosas que les dedicaron un mensaje a sus madres en las redes sociales. Un caso particular fue el de Loly Antoniale y More Rial, ex pareja e hija de Jorge Rial, respectivamente.

Ambas se saludaron en las redes sociales: primero fue la "niña Loly", quien le deseó a Morena (que está embarazada) que sea "la mejor mamá del mundo". "Toda la vida voy a estar para ayudarte. Te amo", escribió la ex pareja de Jorge.

Morena tomó ese mensaje y lo volvió a subir a su cuenta de Instagram con una dedicación hacia Loly. "Feliz día, ma, te amamos", escribió.