Pantallazo

En una entrevista con "Hay que ver", More Rial detalla que por culpa del coronavirus su carrera de cantante se "frenó".

"Me quería lanzar como cantante, pero hubo una pandemia que no me dejó salir del país. Tengo que ir a grabar a Uruguay y a Estados Unidos, así que hasta que no se levante todo y esté un poco más calmado no voy a hacer nada de eso", lanza la actriz.

"Yo tengo contrato con un representante uruguayo. Lo que hago sería como una mezcla entre pop y cumbia", cierra More.