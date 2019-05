More Rial sobre Silvia D'Auro: "Ponía Cuestión de Peso y me decía que iba a terminar así"

Pantallazo

Morena Rial contó nuevos detalles de la difícil relación que su hermana Rocío y ella mantenían con su madre adoptiva, Silvia D'Auro, cuando todavía estaba casada con su padre, el conductor de Intrusos, Jorge Rial .

En su visita al programa de Florencia de la V, la joven dijo: "Siempre me cargaron por mi peso. Que me digan gorda hoy ya no me afecta... No sé qué les molesta, si total es mi problema. Yo no hablaba (del tema). Era bastante cerrada y me tragaba todo... Lloraba mucho, sola. Siempre estuve muy sola... Y recuerdo que Silvia me sentaba en frente de la tele de la cocina...". "Silvia, tu mamá", aclaró la conductora de "Flor de tarde".

"No, yo no le digo mamá, es Silvia. Hace nueve años que para mí está muerta porque no apareció más", expresó y continuó con su relato: "Ella me sentaba a mí al frente del televisor, porque mi hermana era más flaquita cuando era más chiquita, y me ponía 'Cuestión de Peso' y me decía que yo iba a terminar así. Y si no era eso, postrada en una cama. Yo estaba traumada de chiquita y me mandaban a Ravenna, me mandaba a hacer dietas. ¡Un horror! Desde los 5 años me llevaban al nutricionista. Eso no es normal. A los 5 años es para traumarte".

"¿Tu papá sabía que te hacia estas cosas, lo de Cuestión de Peso?", le preguntó De la V. Y Morena expresó: "No, eso se enteró cuando se separaron. Ella nos decía que si se lo contábamos a papá nos iba a ir peor, que nos iba a pegar".