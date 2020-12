Pantallazo

More Rial: "Ojalá los hijos nunca pidan una ley para matar a los padres no deseados"

La mediática cruzó a su padre tras manifestarse a favor de la legalización del aborto y no se guardó nada.

Montevideo Portal

Conocida por su postura pro vida, More Rial lanza una fuerte indirecta tras legalización del aborto y crítica a la postura de Jorge Rial. "Ojalá los hijos nunca pidan una ley para matar los padres no deseados...", reza la story de More acompañada de un emoji.