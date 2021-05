Mónica Gonzaga sintió “presiones” del gobierno uruguayo tras fiesta clandestina de su hijo

Pantallazo

La semana pasada la modelo argentina Mónica Gonzaga mostró su indignación con el gobierno uruguayo porque pretenden cobrarle unos 23 mil dólares de multa. Sin embargo, el valor es aún mayor y podrían cobrarle hasta 33 mil dólares. En este marco, la argentina viajó a Estados Unidos para vacunarse contra la COVID-19 y fue interceptada por Instrusos donde dio declaraciones.

Según dijo al programa de televisión, la historia que vivió su hijo "la partió al medio" porque "odia" las injusticias y porque nunca le habían escrito cosas malas en las redes sociales y, luego de este episodio, lo empezaron a hacer.

"A veces se habla sin saber. Lo que pasó es que esto fue una fiesta de cumpleaños de chicos. 15 chicos haciéndose hamburguesas en el fondo de mi casa de la playa, al otro día me llegó una multa que quise pagarla y no me dejaron. Fuimos a Jefatura y no me dejaron pagarla", dijo Gonzaga.

En tal sentido, la modelo argentina expresó que se sintió "presionada" por el gobierno uruguayo ya que "no la dejaron declarar en la Jefatura" y porque la "incitaron a abandonar el país cuanto antes".

"Yo siento que pasa esto porque ellos empezaron esos días de muchos contagios, de mucho problemas y tomaron dos actitudes. Una ejemplificar conmigo que esto no se hacía más y que iba a haber una gran multa, y que a Adriano lo sacaron directamente del país, cosa que me hizo mucho mal, porque vi todo tan raro", indicó.

"No me dejaron declarar en Jefatura, fui con un abogado, me sentí muy insegura porque no sabés quiénes están del otro lado. Me sentí usada y con miedo. A mi hijo le sacaron la nacionalidad que es mucho", agregó.

Finalmente, sobre la multa Gonzaga dijo que desde el Ministerio del Interior se le decía que "tenía que ir ya" a abonar la multa. Sin embargo, Gonzaga explicó que tiene que pagar los abogados y que tiene que pagar la multa, aunque tiene que negociarla porque, según dijo, "no era para que se pague eso".

"Si Adriano tiene que pagar eso tiene que vender su departamentito y pagarlo", aseguró.