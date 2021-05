Pantallazo

Mónica Gonzaga: “Durante mucho tiempo no me podía dormir, no lograba conciliar el sueño”

A principios de este año el hijo de la modelo argentina Mónica Gonzaga, Adriano Sessa, fue expulsado de nuestro país por realizar una fiesta clandestina en el este del país. Sobre el mes de marzo se concretó la expulsión y llegó a tierra argentina.

Varios meses después, Mónica Gonzaga se volvió a referir al episodio. La modelo dialogó con el programa El Espectador en CNN Radio y contó que quisieron cobrarle una multa de 23.000 dólares. En la entrevista dijo que el episodio le hizo acordar a la "época del proceso".

"Ahora que pasó algo de tiempo estoy un poco mejor y aliviada. Mi hijo participa de una película como productor, y yo ya me estabilicé. Pero durante mucho tiempo no me podía dormir, no lograba conciliar el sueño", contó.

A su vez, dijo que pasaron un momento "muy feo" y que catalogó como "una fortuna" la multa que le querían cobrar por realizar una fiesta clandestina en plena pandemia de COVID-19. Asimismo, contó que se vacunará en Estados Unidos contra el coronavirus. "Me convenció una amiga, así que voy para allá", dijo Gonzaga.