Mónica Farro vende todos los muebles de su casa: desde una bici a un sillón cama usado

Pantallazo

La actriz uruguaya subió fotos de todas las pertenencias que no quiere tener más en su casa y explicó la razón por la que lo hace.

Mónica Farro fue noticas en las últimas horas tras subir imágenes de los artículos de su casa que tiene a la venta.

Entre ellos se destacan los siguientes muebles puestos en pesos argentinos: un sillón cama a 70.00, apliques de techo a 8.000 mil pesos, bicicleta fija a 40.000 y un juego de mesa con seis sillas a $30.00.

"Se muda y vende sus cosas", informó Ángel de Brito en LAM.

"Está un poco usado (el sillón cama) porque Farro contó que le daba todos los días", acotó el conductor.

En una nota para el programa, Mónica Farro explicó cuál fue la razón que la llevó a tomar esa drástica situación.

“Debido a las constantes preguntas de la prensa, les comento que estoy separada hace más de un mes con mi ex marido, con el divorcio en proceso de la mano de mi abogado Ignacio Trimarco. Me tomo el tiempo de informarles ahora porque son temas sensibles que llevan procesos. Quería que se enteren por mí, gracias a todos por preocuparse”, contó la ex vedette charrúa.