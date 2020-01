Mónica Farro quebrada en un llanto: “No voy a permitir que una persona me violente tanto”

Pantallazo

El fuerte cruce y casi ida de manos provocó la angustia de Mónica Farro en un móvil para el programa de Intrusos.

"Siempre fue una relación muy normal, desde los ensayos. En la última semana no me saludó y yo me sentí mal. Pregunté qué hacía ante esta situación. Me dijeron que le pregunte. En el camarín le pregunté si quería hablar de algo. Y ahí empezó...", comienza la uruguaya.

"Nunca le quise pegar. Eso lo confirmó Carmen. Había muchos testigos. Ella estaba insultando a la gente que yo más quiero, y yo, que estaba en un sillón, me paré y le dije 'no te metas con mi gente'", destacó la actriz.

"Ella me decía 'vení, pegame'. Yo le dije a Carmen que no le iba a pegar. Hasta que después la sacaron a ella de camarín. Mi familia no siente vergüenza de mí y mi hijo no se fue de al lado mío porque me tiene asco. Esas cosas duelen", sostuvo la vedette.

"Acá se pasó un límite complicado. A mí me dejaron como golpeadora. Yo viví muchos años de golpes y violencia de género. Y no voy a permitir más que una persona me violente tanto. Odio ponerme así, porque yo soy una persona fuerte. Pero tengo que darme mi punto de vista de lo que pasó. Porque no quiero instalar que soy violenta cuando algo así nunca pasó", cierra quebrada en un llanto Mónica.