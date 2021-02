Mónica Farro podría emprender una carrera política: “Está bueno tener un cargo”

Pantallazo

Entre el mundo del espectáculo y el de la política en Argentina la línea divisoria puede llegar a ser imperceptible.

Así como pasó con Amalia Granata que actualmente es diputada y Cinthia Fernández que aspira a serlo, la uruguaya Mónica Farro confesó en una entrevista que coquetea con la idea de comenzar a militar.

"La popularidad está buena y te da una adrenalina diferente, me gusta el teatro e ir por diferentes lugares. Y ahora me están tentando para la política. Tengo unas propuestas que estoy pensando para tener un espacio y acompañar hablando sobre los derechos de la mujer. No voy a decir de qué partido ni nada porque todavía no lo tengo definido", dijo para Mitre Live.

"Es algo interesante, también sé que me voy a poner mucha gente en contra. Está bueno tener un cargo a futuro y lo estoy pensando", agregó.