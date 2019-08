Mónica Farro habló de la candidatura de Sol Pérez y recordó cuando sufrió violencia

Pantallazo

"A Sol no la conozco, me la crucé una sola vez, creo que trata de estar informada", dijoo, pero al verla cmo diputada añadió: "Bueno, qué sé yo, así va el país, así va el país con las vedettes que quieren ser diputadas".

Con quien màs se enfureciò fue con las hermanas Xipolitakis, al referirse a las denuncias de Vicky: "Hay muchas denuncias que son verdaderas, hay muchas que no, y las que no ya sabemos que no son tan así como lo dicen. En ese caso es una chica (en referencia a Vicky Xipolitakis) que su vida siempre fue una historia de cuento de Hadas, no creo que se ponga a joder con esto. Yo la verdad que la quiero cero a esa persona, es nada en mi vida, no existe", comentó.

"Cuando a mi me pasó, ella y la hermana (Stefy ) se rieron de mí en la tele, se burlaban, de que "hay, bueno, pero seguías con el, y vos le pegabas a él", pelotudeces de pendejas pelotudas, son dos pelotudas, y lo mantengo, una por tonta y otra por ser amante de mi ex pareja", agregó.

"De hecho, en las redes sociales mucha gente puso 'antes se burlaban de Mónica Farro y ahora le está pasando a ustedes, ¿ les creemos?', ponían en duda si lo mío era verdad. Yo como mujer madura hoy digo les puede pasar, sería una cagada que le pase porque tiene un nene chiquito, pero qué sé yo. Hay que ver por qué ella estaba, por qué no, si el tipo es violento. Imagino que se separó, la verdad que no me interesa su vida, pero como mujer te puedo decir sí, es una pena, si es verdad es una pena".

"Para hablar de estos temas hay que estar realmente en la relación. A mí me cagaban a trompadas y esa persona tenía arañazos porque yo me defendía, no quiere decir que yo le pegaba. En el caso de Charlotte (Caniggia) no lo sé, pero sé que muchas que salieron a hablar de muchos famosos, como la ex de Rodrigo Romero, que dijo que la secuestraba, y después salió a decir que era mentira, que lo dijo por celos. ¿Cómo le podés creer a las demás?, no hay que jugar con esto, si discutís con tu pareja yo no sé si es violencia de género", expresó.

Tambièn habló de otros casos como el de Fede Bal y Barbie Vèlez: "Yo le creo a la mujer, pero una cosa es que venga el pibe y te cague a trompadas porque es un enfermo y otra es que haya un manoseo en el medio de una discusión. Ahí hay una violencia de una discusión. Yo no sé si Federico (Bal a Barbie Vèlez) la agarró contra la pared y la cagó a trompadas, que es lo que hacían conmigo. Yo he discutido violentamente con alguna pareja y nunca se llegó a un golpe, si se pasa para el otro lado es porque no tenés el respeto que deberías tener por la otra persona. Es muy difícil tratar de hablar porque uno sabe qué pasó entre esas cuatro paredes", sentenciò.

Sobre su actual pareja y la posibilidad de volver a ser madre, Mónica dijo: "Por ahora no y creo que más adelante tampoco, además hay una edad en la mujer para tener hijos y yo no estaría en esa edad. Él es bastante más joven que yo, pero ya tiene, y es como que queremos disfrutar nosotros como pareja", y después habló de su sexualidad. "Mi pareja es tan sexual como yo, carne joven tiene que aguantar, tenemos sexo todos los días. Soltás endorfinas".

"El momento más duro de mi vida fue separarme de mi hijo y aceptar los golpes sin hacer nada. A mi me chupa un huevo si está vivo o muerto, me hubiera gustado que hubiera sido hombre en algún momento, que ponga los huevos que dice tener y me hubiera pedido disculpas, el jamás lo aceptó, aceptar es de hombre. Un golpeador no es un hombre. Si él lo hubiera aceptado yo no hubiera hablado mas del tema", finalizó,