Mónica Farro aterrada por el coronavirus: “Qué feo lo que estamos viviendo”

Pantallazo

En Argentina, donde vive Mónica Farro, el presidente Alberto Fernández decretó hace ya algunas semanas la cuarentena obligatoria. La vedette uruguaya compartió un breve relato este domingo en la que deja a entrever su miedo ante la pandemia.

"Acá estoy, volviendo de hacer una compras. Una sensación súper extraña, hacía muchos días que no salía sola, la ciudad desierta, ¿miedo a que te pare la Policía porque estás haciendo algo raro?", comenzó en un posteo en Instagram.

"Qué feo lo que estamos viviendo. No termino de aceptarlo y no puedo entender que esto sea mundial, me da mucha pena todo lo que pasa, que esto nos mate. Que el mundo esté parado. Jamás pensé vivir algo así, me siento en una película muy fea", cerró, junto a una foto de ella en el ascensor.