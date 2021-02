Pantallazo

Mónica Farro: "Me agredieron en la vía pública por no elegir al Pepe Mujica"

En el programa de Radio Mitre conducido por Juan Etchegoyen, Mónica Farro confiesa su interés por hacer política en Argentina y el cruce ideológico con una señora en las calles de Buenos Aires.

"Me están tentando para la política. Tengo unas propuestas que estoy pensando para tener un espacio y acompañar hablando sobre los derechos de la mujer", explicó firme y aclaró: "No voy a decir que partido ni nada porque todavía no lo tengo definido", comienza la vedette.

"La política desde el lado de los derechos de la mujer, no desde un lugar pesado, nunca fanática con una locura. El otro día me agredieron en la vía pública por elegir a Pepe Mujica en el programa de Jey Mammón donde tenía que sacar a uno de tres uruguayos. En las redes hubo un montón de comentarios porque había hablado mal de Mujica cuando nunca lo hice", señala.

"El otro día una señora me dijo que espera que no vuelva nunca a Uruguay. Porque había hablado mal de Pepe Mujica. Yo no hablé de política. No me interesa mucho pelear por el tema política. Una desubicada esta persona. Me atacó la señora adelante de mi hijo. 'Vayase de acá vieja atrevida, le dije'", revela Mónica.

"Estoy pensando lo de la política porque te puede hacer un mal querer hacer un bien desde un espacio. Siempre con mucha tranquilidad y siendo yo. Yo no pienso robarle nada a nadie; fui víctima y no tengo ganas de tener un país en contra. La política divide y no voy a cambiar a la gente yo. Estoy analizando los pro y los contra", concluye.