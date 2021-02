Modelo denuncia a Rial: "Dijo que había una fila de chicas de 17 para hacerle sexo oral"

Pantallazo

En una nota para el programa de "El show del espectáculo" conducido por Ulises Jaitt, Belén Rubín relata una horrible experiencia que tuvo con Rial en el 2009.

"El señor, muy desagradable en ese momento, me dijo que había una fila de chicas de 17 años para hacerle sexo oral", comienza la modelo.

"Le pedí laburo. Yo tenía 32 años, y lo que me dijo fue: 'Como sabrás, hay una fila de chicas de 17 años'", detalla.

"Fue en noviembre de 2009, sinceramente me marcó mucho, venía de trabajar con gente bien, tampoco esperaba que me diga 'mañana vas a ser mi notera', pero menos una respuesta de ese tipo. Así como sale de familiar, y raro teniendo hijas mujeres", contó.

Y luego contó qué haría hoy en día si le pasa algo similar: "Si hubiera pasado ahora, creo que haría la denuncia, lo haría público y lo hubiera mostrado. Por este tipo de cosas llegamos a donde llegamos. Un abuso de poder tremendo. Chicas de 17, no me lo olvido más. Aparte de mencionarme menores de edad, me estaba marcando que a los 32 años estás catapultada a la nada".