Modelo brasileña gastó más de medio millón de dólares en parecerse a Kim Kardashian

Jennifer Pamplona es el nombre de la modelo brasileña que realizó varias intervenciones quirúrgicas para parecerse a una de las grandes referentes de la moda y de la redes, Kim Kardashian.

Pese a que confiesa que en un principio no era su objetivo, señala que la gente comenzó a destacar el parecido y la llegada de ofertas de trabajo le hizo replantearse el seguir hacia adelante. "Nunca tuve la intención de parecerme a una Kardashian y no quería, pero cuando la gente hizo esa comparación aproveché la oportunidad y la convertí en un gran negocio. Me trajo fama y dinero", revela a The Irish Sun.

La modelo de 29 años, pasó los últimos siete sometiéndose a diferentes operaciones de cirugía estética para lograr parecerse a la exesposa del rapero Kanye West, y en el tratamiento gastó medio millón de dólares.

Luego de un tiempo de luchar detrás de un objetivo, la brasileña oriunda de San Pablo confiesa que se arrepiente. "Fue un gran error que me costó una fortuna", se lamenta. Siendo muy joven pasó por un quirófano por primera vez para aumentarse los pechos y así inauguró una larga lista de cirugías estéticas.

El parecido de Jennifer a la celebridad estadounidense la llevó a trabajar para Versace y disfrutar de una gran vida en Dubai. "Estaba feliz con este look al estilo Kardashian. Me hizo ganar dinero y disfruté de la vida", asegura. Sin embargo, llegó un momento en el que sentía que no era ella misma. "Estaba feliz, pero ahora solo quiero que me reconozcan como realmente soy", aclara.

"Me miraba en el espejo y la gente me llamaba Kardashian, y comenzó a ser molesto. Trabajé y estudié y me convertí en una mujer de negocios. Había hecho todas estas cosas y todos estos logros en mi vida personal, pero todo lo que estaba haciendo era ser reconocida por parecerme a una Kardashian. No quiero ser la sombra de otra persona. Quiero ser mi propia persona", agrega

Fue así que la modelo volvió a pasar por un quirófano para eliminar algunas cirugías. Un cirujano de Estambul fue el encargado de remodelar cara, cuello, labios, nariz y ojos.

"Mi ojo izquierdo no se cerraba por la cirugía de ojo de gato y estaba entrando en pánico porque pensé que me estaba quedando ciega. Mi cirugía se convirtió en una pesadilla y es como si hubieran tocado un nervio. Ni siquiera podía mover la cara", cuenta y reconoce que en ese proceso descubrió que era adicta a la cirugía y que “no estaba feliz”.