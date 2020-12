Mirtha sobre el insulto al aire de Juana: "Me hizo rememorar mi famoso '¡Carajo, mierda!'

Pantallazo

En una entrevista para Primicias Ya, Mirtha Legrand se refiere a la famosa frase de Juana para cerrar los almuerzos: "Váyanse a la puta madre que los parió".

"No voy a decir ni una sola palabra. Me dijo Juani que ese es el título de una canción. Yo también la había escuchado varias veces en radio. Me hizo rememorar mi famoso ´¡Carajo, mierda!´ del cual siempre me arrepentí". comienza La Chiqui.

"Nadie elogió la evolución maravillosa que tuvo. Y que el sábado ganó la audiencia de todos los canales", sostiene la diva.

"Me gustaría que siga ella también el año que viene, pero no sé si ella querrá, a mi me encantaría", cierra.