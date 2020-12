Mirtha Legrand vuelve al ruedo, tras 220 días sin salir de su casa

Pantallazo

Mirtha Legrand está feliz porque muy pronto volverá al lugar al que pertenece: la televisión.

Esta semana volvió a trabajar, y se presentó para hacer fotos para la habitual portada de Personajes de año de la revista Gente.

"Todo fue muy cordial y con mucha calidez. Es mi primer contacto profesional después de 220 días sin salir de mi casa. Me cuidé mucho y no me asomé ni al balcón, soy grupo de riesgo y por eso fui tan cuidadosa", contó la conductoa a Teleshow.

"Regreso el sábado 19 de diciembre para cerrar el ciclo 2020 de mi programa. Ese día me va a vestir Claudio Cosano, un amigo entrañable y un maravilloso diseñador. Esa será mi despedida por este año, para regresar en el 2021 si Dios quiere", adelantó.