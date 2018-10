Mirtha Legrand se quebró en vivo: “paso revista a mi vida”

Pantallazo

Me entró algo en el ojo

No fue un almuerzo más para la diva. Mientras hablaba con Nacha Guevara sobre sus técnicas de introspección para llevar un vida armoniosa, Mirtha Legrand dijo que no podía hacerlo con su ritmo de trabajo.

"Yo tengo una vida interior", aclaró la conductora y agregó: "Le paso revista a mi vida cuando estoy sola, cuando tengo esos momentos".

"Soy nostalgiosa por naturaleza", confesó. "He tenido una vida maravillosa con pérdidas muy dolorosas, muy dolorosas", dijo e inmediatamente su voz se quebró y bajó la cabeza, según informa El Trece.

Nacha Guevara tomó su mano y consoló a la diva que rompió en llanto. "El trabajo me hace mucho bien", dijo y agregó: "Por eso a la gente que me pregunta hasta cuándo voy a trabajar, yo le digo que no lo sé, pero mientras tenga cabeza lo voy a seguir haciendo".

"Deseo que llegue el fin de semana para venir a hacer mi trabajo", finalizó.