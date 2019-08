Mirtha Legrand enojadísima: desmiente que debe 20 mil dólares a su cirujano

Pantallazo

Luego de que Adrián Pallares diera la primicia en Intrusos de que Mirtha Legrand le debía 20 mil dólares al cirujano que la operó de la gastritis aguda que padeció meses atrás.

"Fue muy desagradable, no sé de dónde salió esa información, es una infamia. ¿Te imaginás que me operan y yo no le voy a pagar al cirujano? Increíble, no se puede creer una cosa semejante", le escribió la diva a Lio Pecoraro, periodista de Todas las tardes.

"El cirujano aparentemente dijo eso. ¿Estaría mintiendo el cirujano?", quiso sabe el periodista. "Con el doctor hablé ayer y me lo negó totalmente. 'Nosotros jamás dijimos nada', me dijo", cerró contundente La Chiqui.