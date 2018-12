Mirtha Legrand criticó a Mauricio Macri por sus vacaciones en Villa La Angostura

Pantallazo

Mirtha Legrand criticó al presidente argentino, Mauricio Macri, quien arribó este sábado a Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén, para pasar allí las fiestas y los primeros días de enero junto a su familia.

"Si fuera presidente no me iría de vacaciones", lanzó la conductora de los almuerzos más conocidos de la televisión argentina.

"Si fuera presidente y tuviera un país en las condiciones en las que está ahora, con tantas necesidades en todos los rubros, no me iría de vacaciones. Me quedaría en Buenos Aires tratando de solucionar los problemas. La presencia es muy importante", señaló Mirtha en una entrevista con Crónica que recogió el portal de Rating Cero.

Asimismo, la conductora reconoció que Macri tuvo mucho trabajo en los últimos días, sobre todo en el G20, y que debe estar "muy agotado".

"Se lo ve muy demacrado al presidente", apuntó.

Además, en el programa habló con sus invitados sobre Macri e hicieron una crítica sobre el presidente y la economía del país.