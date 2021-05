Pantallazo

Mina Bonino tras derrota del RMCF: "Duele que la persona que quiero no cumpla sus sueños"

Luego de que el Real Madrid quedara elimanado, Mina Bonino se lamenta del resultado, en especial, de toda la dedicación y horas que le metió Federico Valverde.

"No hay culpables. El Madrid lo dio todo pese a lesiones y covid. Deportivamente se topó con un rival que fue más veloz y el resultado es justo. Me duele muchísimo en el alma que la persona que quiero no pueda cumplir sus sueños, pero hay revancha y esto es hasta el final", fueran las palabras de la periodista argentina.

Horas antes, Mina había dedicado en las redes junto con su hijo un mensaje de aliento al jugador uruguayo: "Ya no se que más invocar. Me consumen los nervios. Pero acá estamos; apoyando. Toda la suerte del mundo y los éxitos @fedeevalverde Hasta el final"

No hay culpables. El Madrid lo dio todo pese a lesiones y covid. Deportivamente se topó con un rival que fue más veloz y el resultado es justo.

Me duele muchísimo en el alma que la persona que quiero no pueda cumplir sus sueños, pero hay revancha y esto es hasta el final ?? — Mina Bonino (@Minabonino) May 5, 2021

Ya no se que mas invocar. Me consumen los nervios. Pero acá estamos; apoyando. Toda la suerte del mundo y los éxitos @fedeevalverde

Hasta el final ???? pic.twitter.com/P2aOUEeodb — Mina Bonino (@Minabonino) May 5, 2021