Miley Cyrus presentó seis canciones que registró en vivo en su gira por Sudamérica

Después de su gira por Sudamérica, Miley Cyrus lanzó un disco en vivo eternizando sus conciertos. Este viernes, para demostrar su “gratitud” con el público, lanzó una versión extendida en la que agregó seis canciones a ese mismo álbum, Attention: Miley Live.

I appreciate your dedication to me & my music more than I can express! To show my gratitude I wanted to give you a taste of the ATTENTION SOUTH AMERICA TOUR by dropping these additional 6 songs pic.twitter.com/gPJJYdOs6a