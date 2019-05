Mica Viciconte confiesa que le “gustaría hacer una película erótica con Fabián Cubero”

Pantallazo

Luego de una explosiva tapa para la revista Gente con Fabián Cubero, Mica Viciconte se somete a un picante cuestionario de Ulises Jaitt para El Show del Espectáculo.

"Me gustaría hacer una película erótica con Fabián. Estaría en mi salsa", lanzó sin miedo la panelista de Moria.

"Teníamos la fantasía de hacerlo en la playa con Fabián y lo cumplimos el año pasado. Y en el Parque de diversiones lo veo complicado. Veremos si nos inspira otro lado. Nos vamos dos semanas de vacaciones", agregó Mica.

"Él es cero celoso, es una heladera. Es súper amoroso, pero no me hizo escenas de celos. Yo no doy lugar", concluyó la modelo.