Messi y Ronaldinho la rompen en publicidad mundialista que propone rotar el teléfono

La empresa de refrescos Pepsi lanzó un spot publicitario junto a estrellas del fútbol de cara al Mundial de Catar 2022. La publicidad, que fue presentada este jueves, tiene la novedad de que en su comienzo invita a “rotar la pantalla”, lo que revela que se trata de una pieza prevista para celulares.

En el spot aparece la máxima estrella del París Saint-Germain y la selección argentina, Lionel Messi, el jugador de Juventus Paul Pogba, campeón del mundo en Rusia, así como también el exfutbolista Ronaldinho.

La pieza muestra una competencia de figuras para convertir “caños” contra freestylers en lo que parece ser un pueblo ubicado en el desierto.

A su vez, el video también destaca la cultura del país que va a recibir la próxima cita mundialista. De fondo suena la icónica canción “Rockafeller Skank”, de Fatboy Slim, memorable por ser la banda sonora del videojuego FIFA 99.

Otras de las estrellas que aparecen son el periodista Fabrizio Romano, referente en Twitter por aportar novedades sobre los mercados de pases, e Iran Ferreira, conocido como Luva de Pedreiro en TikTok.

Introducing Nutmeg Royale – reserved for those thirsty for the thrills of the game! #ThirstyForMore ?? pic.twitter.com/pivZntIsqc