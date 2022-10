Mery del Cerro aprovechó que “salió el sol”: microbikini reptil y al natural

Pantallazo

El escándalo del Wanda Gate hizo que la China Suárez rompiera con varias amistades. Una de ellas fue su relación con Paula Chaves, quien tomó partido por las Nara. Otra de las personas que también se distanció de la actriz por su affaire con el futbolista fue Mery del Cerro.

“No compartimos cosas quizás de la diaria y vivimos lejos, pero yo no estoy peleada ni nada... No me meto en los problemas de otras personas, así que divido las cosas”, fueron las declaraciones de la modelo sobre la cantante tiempo atrás.

Sin meterse en ningún escándalo, la top argentina sacó jugo al máximo a los primeros calores primaverales para deslumbrar en las redes en traje de baño.

“Sale un poco el sol y aprovecho para mostrarles el fuego de mi nueva colección”, escribió la modelo en Instagram.

Al instante, la publicación de Mery recibió miles de likes y mensajes halagadores. “Siempre perfecta y natural”, “Bellísima”, “La uno indiscutida”, entre otros, fueron los mensajes que recibió la actriz en la foto por parte de los seguidores.