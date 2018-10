Mery Del Cerro “contenta de volver” al Bailando y remplazar a Flor Vigna

Bailando 2018

Luego de que Flor Vigna anunciará que no va a estar más en el bailando por un tema horarios, Mery Del Cerro expresó en las redes su felicidad de volver a la pista de Showmatch y remplazar a la actriz.

"Feliz de formar parte de este equipo y este sueño. ¡Voy a dar todo y más!", escribió la conductora en Twitter.

"Muy contenta de volver a la pista más importante", cerró Mery.

La modelo no paro de recibir una lluvia de comentarios positivos, no solo por parte de sus fans, sino por "vignistas", que le mandaron mucha fuerza a la ex Casi Ángeles.