Meri Deal contó cómo fue su accidente en la ruta camino a Cabo Polonio

El martes 17 de enero, Meri Deal le comunicó a toda su comunidad de Instagram que había sufrido un accidente en la ruta manejando sola camino a Cabo Polonio. La cantante uruguaya compartió imágenes en las redes de cómo quedó el auto tras volcar en la carretera y dijo que no había sufrido ningún tipo de lesiones.

Luego de recibir varios mensajes de preocupación de los fans, subió una historia de Instagram en la que contó con lujo de detalles cómo fue que se accidentó en la ruta y le agradeció a todas las personas que la asistieron después de ese terrible episodio.

“Les quiero agradecer con todo mi corazón porque me llegaron muchísimos mensajes de amor y cariño para ver cómo estaba. Cuando la gente te pregunta cómo estás en estas situaciones es un mimo al alma, de verdad. Les quiero agradecer a todos los que estaban ayer después del accidente y que no tengo el contacto, si lo ven, este mensaje va para ustedes que me sacaron de un momento de tensión, me ayudaron”, comenzó.

Luego, la figura de la música uruguaya explicó cómo fue el accidente: “Yo venía por la ruta y se me cruzó algo que pensé que era un animal, pensé que era un perro, lo fui a esquivar y cuando lo esquivé, me di cuenta que era una bolsa de nylon negra, tragicómico la historia. Ahí me la di contra el cordón, estallaron las llantas, el auto empezó hacer zigzag como loco y terminó rodando. Gracias a dios no me pasó nada, no me aplastó, no me estallaron los vidrios, no había nadie en la carretera, eso fue lo que más alivio me dio, que nadie salió lastimado de esto”.

“Apenas terminé de rodar y quedé con el auto de costado, bajé los vidrios y ya tenía un montón de gente alrededor ayudándome, viendo que estuviera bien, que estuviera tranquila, dándome mucha calma, preocupándose por todo, ese apoyo les juro que me dio mucha calma, me ayudó muchísimo. Por suerte, me sentía bien, al rato me empezó a doler todo el cuerpo, del shock”, detalló.

Finalmente, Meri concluyó con unas sentidas palabras de todo lo que le pasó: “Todo esto para mí fue un milagro y un despertar de conciencia de que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa y estar atentos. Me sentía bastante invencible y me di cuenta que no”.