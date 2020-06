Meri Deal: “Con Sebastián Yatra solo somos amigos”

Pantallazo

Modo Pillo de LaX.uy, interrumpió los ensayos de Meri Deal en los estudios de grabación, para hablar de su próximo trabajo discográfico, aprovechando la cuarentena y el receso de shows.

Jimmy abrió el juego preguntando sobre los rumores que la vincularon afectivamente al cantante colombiano Sebastián Yatra, mientras se acomodaba, la blonda comentó: "A Seba ( ríe de manera cómplice) lo conocí hace tres o cuatro años en el Luna Park, en esa época él no estaba con Tini Stoessel, estaba solo. Yo estaba de novia en ese momento, y en los pasillos del Luna Park, estuvo todo muy bien, nos sacamos una foto. El (por Sebastián Yatra) no era tan, tan conocido como lo es ahora, pero a mí me gustaba mucho, (se corrige) las canciones jaja, había sacado con Carlos Vives un nuevo tema. La cosa es que después de eso quedamos en contacto por Instagram", relato la cantante.

Rápidamente Castilhos le preguntó si en algún momento hubo alguna incomodidad con Tini Stoessel, por algunos rumores de celos hacia la blonda oriental: "la realidad es que estuve siempre en contacto con Yatra, antes que ellos iniciaran la relación (por Tini y Yatra), nos llevamos muy bien, lo he ido a ver a varios recitales, y lo vi en varias ocasiones, cuando vino a Uruguay salimos a comer, invitó Seba, y fue un lindo encuentro".

Jimena Siri comentó que en esa cena, algunos comensales vieron que Yatra no le sacó los ojos de encima a Meri y que estaba muy acaramelado: "Y sí, habían rumores, acaramelado el pop (ríe). Somos amigos, Seba (Yatra) no es mi tipo de hombre, es muy seductor, muy educado, muy divertido, pero no es el tipo de hombre que me enamoraría. Todo bien con Yatra me parece súper talentoso. Ahora estoy abocada a mi carrera. En cuarentena estuve escribiendo canciones nuevas, y esta temática me ha inspirado mucho, estoy haciendo temas en inglés también¨. Sobre grabar algo en conjunto dijo: ¨Sería increíble, es una gran artista".

Para finalizar le respondió a Jimmy que no estaba saliendo con nadie y que había probado alguna vez marihuana: "no te puedo decir que no, fue solo una vez", respondió la cantante Meri Deal.

Por Gustavo Descalzi