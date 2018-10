Mercedes Morán: “Estoy disfrutando mi soledad, con todo lo que eso implica”

Pantallazo

La actriz argentina pasa por uno de sus mejores años en materia cinematográfica y asegura que no tiene tantos pretendientes.

La actriz de El Ángel y El amor menos pensado, Mercedes Morán, está cosechando los frutos que sembró en el último tiempo, organizando su unipersonal ¡Ay, amor divino! de tal manera que le permite viajar para promocionar las películas y recibir premios en diversas partes del mundo, como en el Festival de San Sebastián, del cual llegó hace unos días.

En una entrevista con la sección Teleshow de Infobae, Morán aseguró que está disfrutando la soltería y que no tiene demasiados pretendientes. "La verdad es que cuando digo que estoy disfrutando mi soledad, estoy disfrutando mi soledad, con todo lo que eso implica", explicó.

"El otro día un amigo mío recién separado, me dice: '¿Viste ese momento en el que te vas a dormir y la cama...?'. '¡Está toda para vos!', le digo, yo entusiasmada, y me dijo: 'No, ¡es muy triste!'. Y yo pensé: '¡Me debe ver como una frívola!'", señaló la actriz.

"Yo no sé qué me pasa. Se ve que estoy como con una negación a pasarla mal. Debe ser que a partir de una determinada edad uno no compra tristeza", expresó.

"Es duro despedirse de una relación que fue feliz, que duró 15 años, que se compartieron tantas cosas. Pero tengo una vida: nada de lo que yo tengo se me va con esta separación", añadió Morán.

Consultada sobre si tiene ganas de enamorarse, la actriz dijo que siempre lo desea porque "porque el enamoramiento es el estado más divino de la vida". "Ese momento corto, que dura lo que un suspiro, pero donde sentís que todo está bien, que todo tiene sentido, que sos perfecta para el otro, que el otro es perfecto para vos. Ese momento de enamoramiento es precioso, sí", sentenció.

La actriz también se refirió al feminismo y aseguró que es una forma de cambiar el mundo, y que esa es la revolución de sus hijas. "Me hace muy feliz ser contemporánea yo a esa movida y verlas a mis hijas tan consustanciadas, tan activas y comprometidas. Sintiéndonos las cuatro tan interpretadas por eso", expresó Morán y apuntó que el feminismo es un espacio en el que confía más que en la política: "Mucho más, todavía sí".