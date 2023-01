Maxi de la Cruz estrenó “Los 39 escalones” en Mar del Plata con grandes figuras

Pantallazo

Maxi de la Cruz tuvo un 2022 con programas de televisión que se ganaron el cariño de la audiencia. Desde ¿Quién es la Máscara? a 100 uruguayos dicen, el conductor llegó a los televidentes uruguayos con mucha alegría, humor y profesionalismo.

Para el inicio de este 2023, el humorista uruguayo se tomó un break de las pantallas para encarar un nuevo proyecto en Argentina. El humorista regresó a su faceta actoral y se regresó a los escenarios para hacer temporada en Mar del Plata.

El actor uruguayo estrenó la obra de Los 33 escalones junto a Facundo Arana, Guillermina Valdéz y Fredy Villarreal en el Teatro Tronador. En un video que subió Diego Sorondo a las redes, los actores de la comedia fueron ovacionados por el público que los fue a ver.

Guillermina Valdez estuvo invitada en LAM y habló sobre cómo es trabajar con Maxi De La Cruz. “Yo lo miro todas las funciones y le digo: 'vos me estás matando a mí'. No puede ser tan gracioso, no puede ser tan buen actor. Es un clown, es un actor que todo el tiempo trae cosas nuevas”, fueron las palabras de la actriz para describir al presentador uruguayo.

La obra está basada en la película de Alfred Hitchcock, adaptada para teatro por Patrick Barlow. La dirección es de Manuel González Gil y la producción general está a cargo de Javier Faroni. Las funciones son de todo el mes de enero, de jueves a domingos a las 21hs y durante en febrero serán de miércoles a domingos a las 21hs en el Teatro Tronador.