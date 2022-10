Mauro Icardi cargó contra Wanda: “Es el hazmerreír del mundo entero con sus actitudes”

Pantallazo

A un año del Wanda Gate, sucedieron muchas cosas en la vida de los protagonistas de la novela de esta historia que nadie se imaginó. El affaire que tuvo Mauro Icardi con la China Suárez es hasta el día de hoy el fantasma que tormenta a Wanda Nara y lo que rompió el matrimonio de la empresaria con el futbolista.

En medio de los rumores de un romance de la manager con L-Gante, el deportista se cansó de escuchar que Wanda “estaría embarazada” del cantante y como forma de venganza hizo un vivo de Instagram para desmentir la separación con la modelo.

También aclaró que no le gustó cómo la mediática manejó hasta ahora la exposición de su vida íntima y culpó a los medios por darle prensa a la falsa relación entre la estrella con el pionero del villatrap.

“Les quería contar que hay gente que dice muchas mentiras, pero es hora de salir a aclarar algunas cosas. No es mi estilo salir a aclarar algunas cosas, duelen muchas cosas de las que dicen. El 100% de las cosas están inventadas. Wanda hizo una aclaración de que estamos separados. El fin de semana estuve con ella en Argentina y la pasamos bien, estuvimos juntos. Hasta el día siguiente que me volví, todo estaba más que bien”, comenzó.

“Estamos acá en Estambul con los nenes. Esperemos que la madre se digne a venir, terminó la grabación del programa que estuvo haciendo. También les voy a contar que está haciendo un video en Santa Bárbara. No vamos a comentar porque es nuestro modo de vida y nuestro modo de ver las cosas. No es lo que quiero para mis hijos y mis hijas”, siguió.

“Valu va a cumplir 14 años y ya tiene poder de decisión de lo que siente y lo que piensa. Ante el estilo de vida que está llevando su madre, tuvimos una llamada en la que le dijo lo que siente. Le dijo que si sigue en esta postura y comportamiento, ellos mismos se van a tener que alejar”, agregó.

“Cuando yo expliqué que jugamos con la prensa, le molestó que yo haya dicho eso, porque ese es su medio de trabajo, del cual durante 9 años nunca hizo nada. Decidió que esa es su forma de salir adelante, veremos qué nos depara. Veremos si seguimos con esta postura y si se puede hacer algo por los nenes. Ya saben la clase de padre que soy y cómo me comporté con tres nenes que no son míos. Los quiero como si fueran míos, como si los hubiera parido yo”, siguió Icardi, apuntando directamente contra Wanda.

Luego, el delantero desmintió la separación con la manager y dijo que todo era mentira de Wanda: “Quiero aclararles que no estoy loco. No estoy divorciado y yo la conozco más que nadie. Sé qué clase de persona es y que clase de persona fue siempre, por eso la defendí. Este punto ya no tiene defensa, es el hazmerreír del mundo entero con sus actitudes. No estoy preparado para soportar todo esto”.

Además, Mauro hizo alusión a su affaire con China Suárez: “Me arrepiento de una sola cosa, ya la sabe todo el mundo y la única que lo sabe es Wanda, es de lo único que me arrepiento”.

A partir de este vivo, Wanda Nara no solo dejó de seguir a Mauro Icardi, sino también a su madre Nora, quien estaba ahí en Turquía con el futbolista y dejó que hablara mal de ella delante de sus hijos.