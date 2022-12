Mauro Icardi a Wanda tras asegurar que está separada: “Dejá de aclarar tanto que oscurece”

Pantallazo

A un año del Wandgate, pasaron muchas cosas en la vida de los protagonistas de esta novela. Lo que nunca pensó Wanda Nara es que, a meses de separarse de Mauro Icardi, encontraría en L-Gante un gran confidente. Lo que parecía una relación comercial, tomó forma, y a los mediáticos se los ha visto muy acaramelados en varios boliches de Buenos Aires.

Previo a que el cantante fuera a la celebración de Navidad que hizo la mediática en su casa, el deportista apuntó contra la empresaria por mentirle a la gente diciendo que está separada del futbolista.

“Yo no le hice nada a nadie porque no estoy con nadie. Tengo amigos, y si ellos están solteros, separados o en conflicto, no sé cuál es la situación… O mejor dicho, si lo sé, pero no tengo una relación”, comenzó la modelo en su vivo de Instagram sobre su vinculo con L-Gante.

“Y si algún día tengo una relación con alguien, seguramente no va a ser con alguien que esté en esas condiciones. Yo no estoy en pareja, estoy sola. No cambié a nadie por nadie. Yo me separé y punto”, agregó.

Luego, desde la cuenta de Twitter de LAM mostraron que el delantero apareció en la conversación de Wanda con sus fans y lanzó picantes frases acusándola de “una ex tóxica”. “Dejá de aclarar tanto que oscurece”, escribió el deportista del Galatasaray.