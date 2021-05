Marvel presentó video con avances en el que celebra la “familia” construida

Pese a sus sólidas espaldas y abultadas cuentas bancarias, los gigantes del entretenimiento acusaron el duro golpe de la pandemia. En el caso de Marvel, la inédita situación obligó el aplazamiento de la Fase 4, por lo que fueron las series de Disney+ las que dieron continuidad a su universo.

Sin embargo, con la "luz al final del túnel", llega el momento de retomar el flujo de estrenos. Y esto es justo lo que celebra un nuevo y espectacular vídeo de la cuenta de Twitter de Disney. "El mundo puede cambiar y evolucionar, pero algo que nunca cambiará es que formamos parte de una gran familia", se lee en la publicación.

The world may change and evolve, but the one thing that will never change: we’re all part of one big family. pic.twitter.com/jZVYL6fOq6