Marvel anunció que no sustituirá a Chadwick Boseman en “Pantera Negra 2”

Pantallazo

Marvel despejó este jueves las dudas sobre el futuro de las películas de "Pantera Negra" tras la trágica muerte de Chadwick Boseman, el protagonista de la cinta que falleció este verano por un cáncer de colon y que no tendrá un sustituto en la gran pantalla.

"La representación que Boseman hizo de 'Pantera Negra' es icónica y trasciende cualquier iteración del personaje en el pasado de Marvel, por esa razón no repetiremos el personaje", dijo el director de Marvel Studios, Kevin Feige, durante una presentación para inversores del grupo empresarial The Walt Disney Company.

El responsable de la franquicia de superhéroes añadió que para "honrar su legado" continuarán "explorando el mundo de Wakanda y todos los personajes" que aparecieron en la primera película.

De esta manera, se despejan las dudas sobre "Pantera Negra II", prevista para verano de 2022 con una trama que continuará la cinta de 2018, que recaudó 1.347 millones de dólares y se convirtió en un emblema de orgullo para la comunidad afroamericana.

"La muerte de Chadwick Boseman fue devastadora -aseguró Feige-. "Cada vez que entraba en el estudio irradiaba carisma y alegría, y cada vez que aparecía en la pantalla creaba algo verdaderamente imborrable".

Boseman falleció a los 43 años por un cáncer de colon del que se trató en secreto durante el rodaje de varias películas en los últimos años, algo que añadió aún más conmoción entre sus compañeros de Hollywood.

VUELVEN "LOS CUATRO FANTÁSTICOS"

La continuación de "Pantera Negra" se gestará en paralelo a una nueva entrega de los míticos "Los cuatro Fantásticos", el grupo de superhéroes que inició el universo de Marvel con su primer cómic en 1961.

Se trata de un nuevo intento por revivir a estos personajes en la gran pantalla después del fiasco que supuso la película de 2015, con un resultado del que renegó hasta su propio director, Josh Trank, por la interferencia de los productores.

Ahora, tras la compra de 20th Century Fox, Disney dará la oportunidad a Jon Watts, director de la última saga de "Spider-Man" protagonizada por Tom Holland.

"Thor: Love and Thunder", "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", "Captain Marvel 2" y "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" completan los próximos títulos que Marvel lanzará entre 2021 y 2022.

ARSENAL DE SERIES

En el apartado televisivo, "WandaVision" será la primera serie de los estudios Marvel que llegará al catálogo de Disney+. Se estrenará el 15 de enero tras superar las complicaciones para terminar el rodaje derivadas de la pandemia del coronavirus.

Según los planes iniciales, "The Falcon & The Winter Soldier" iba a ser la serie encargada de inaugurar esta división, pero el coronavirus retrasó su estreno hasta el 19 de marzo de 2021.

El resto de las ficciones ya anunciadas llegarán en los meses sucesivos: "Loki" en mayo, "What if...?" en verano y "Ms. Marvel" a finales del próximo año.

Fuente: EFE