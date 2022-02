Martita Fort tras la muerte de Gustavo en su casa: "No entiendo cómo pudiste hacerlo"

Pantallazo

A partir de la noticia que Gustavo Martínez falleció tras caerse del piso 21, Marti Fort rompió el silencio de la muerte de su tutor.

“Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y yo todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo", comenzó la hija del magnate argentino.

"No no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No vi nada, no escuché nada. NI SOSPECHÉ NADA porque yo lo veía a Gus igual que siempre. Sin ningún tipo de indicio que me haga pensar que vaya a poder hacer lo que hizo", sostuvo.

"No estuve en todo el día en mi casa y cuando llegué estaba viendo una serie encerrada en mi cuarto y apenas terminó al rato me entero de la noticia", agregó.

"Me pareció muy egoísta lo que hizo, pero se hizo pública la enfermedad que tenía y de esa enfermedad uno nunca puede esperar la reacción que tendrá la persona", detalló.

"De igual manera fue una persona que ocupó un importante rol en mi vida y lo voy a extrañar siempre. QEPD Gus, mi padrino”, sentenció Martita.