Pantallazo

Martita Fort sobre si le gustaría ser famosa como su papá: "Yo no quiero una fama vacía"

En un ida y vuelta con los usuarios de Instagram, Martita Fort rompió el silencio sobre ser famosa al nivel de su difunto padre Ricardo Fort.

“¿Te gustaría ser no reconocida? ¿Tipo alguna vez pensaste ‘que fiaca ser reconocida’ o algo así? Jaja”, indagó un usuario.

“Me re divierte el cariño de la gente cuando nos piden fotos o nos hablan de lo mucho que admiraban a mi papá”, comenzó la hija del comandante.

“Pero no tengo el reconocimiento como un fin, si no como la consecuencia a una carrera que lo merezca. Está bien querer ser famoso, pero yo no quiero una fama vacía”, cerró Martita Fort.