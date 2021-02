Martín Rodríguez y Mariana Abreu se suman a las mañanas de M24, que lanzó su programación

Pantallazo

La emisora 97.9 FM de Montevideo -que cuenta con la repetidora 102.5 FM en Maldonado- inaugura Mejor Hablar que irá de lunes a viernes de 8 a 10, un periodístico que abordará diferentes realidades políticas, sociales y económicas "con una mirada propia, equilibrada pero no indiferente, que apela a la pluralidad de voces, la curiosidad sin lagañas, el rigor profesional, la autonomía de agenda, y la investigación como forma de profundizar en las distintas capas de la realidad", explicó Martín Rodríguez, quien ya participaba como relator titular de "Por Decir Fútbol", las transmisiones de la emisora.

Otro elemento "es la no indiferencia, se puede mantener equilibrio, pero (se busca) evitar ese lugar aséptico de quien no se conmueve, quienes comunicamos nos conmovemos, tenemos subjetividad y eso se refleja. Este programa es muy consciente de ese rasgo de la humanidad, de la persona que hace al periodista, porque periodista robot por ahora ya no conozco. No se va a parar en el lugar de la vanguardia o de la quinta esencia periodística, pero si se va a parar desde el lugar de la autoexigencia

La coconductora Mariana Abreu, explicó que aspiran "a tratar los temas con la complejidad que ameritan, incluir varias miradas, no solo ideológicas-partidarias, sino también de diferentes sectores de la sociedad, la academia, etc. Sin ponernos en un lugar de superioridad, esperamos, además de informar, dar elementos para pensar".

La estructura del programa está integrada por una entrevista central, la selección y profundización de algunas noticias, los informes especiales, y un espacio de debate. Javier Castro será el productor general del programa. La emisora incorporó a Nelson Cesín como director periodístico.

Sobre las 12, Sherezade Errico y Alejandra Couto incorporarán el periodístico "El Menú del Día". Entre los columnistas estarán Álvaro Padrón, Eduardo Bottinelli y Rodrigo Arocena, entre otros.

La programación informativa comienza a las 6 de la mañana con Tiempo Agrario -conducido por Julio Nauar- e Info 24 a las 7 con la conducción Álvaro Pan, que realizará microinformativos durante todo el día cada una hora y se incorporará a las columnas de Víctor Hugo Morales, los martes y jueves a las 13 horas.

El expresidente José Mujica, mantendrá su columna "Hablando al Sur" los días lunes, miércoles y viernes a las 13.

La emisora ya había sumado en enero transmisiones de básquetbol con la incorporación de dos históricos programas de Sport 890, Último Cuarto con la conducción de Gustavo Seijas y Juan Pablo Taibo. De la misma emisora arribo el programa carnavalero Colados al Camión.

Santiago Díaz, ex 13 a 0, que participa como comentarista deportivo en la emisora, se sumará a Todo Por La Misma Plata el humorístico de las tardes (de 15 a 17) conducido por Andrés Reyes y Belén Zorrilla, que cuenta con la participación de Lubo Adusto Freire.

Para Reyes, la principal virtud del programa es la gente que está del otro lado de la radio: "desde el primer momento me llamó la atención la cantidad de gente que se comunica cada vez que desarrollamos un contenido. Realmente siento que la audiencia se siente parte activa del programa y ése es nuestro principal activo. Mi intención es, una vez que pase la pandemia, materializarlo en actividades presenciales que trasciendan las dos horas del programa. Pero para eso todavía falta".

El magazine de las 10, será conducido por la actriz Pilar Roselló, la cineasta Patricia Trochón y el periodista Sebastián Moreira, que proviene del deportivo diario Por Decir Algo que va a las 13.30.

"Decidimos apostar a mayor cantidad de horas de vivo, multiplicando la producción periodística", dijo Víctor Conde, gerente de la emisora, quien explicó que el concepto 'escuchá distinto' refiere a "un abordaje y una mirada propia, que es equilibrada pero no indiferente y que apela a la pluralidad, el rigor profesional, y que además como medio viene apostando a la identidad uruguaya, su idiosincrasia, su cultura y su música, algo que se nota claramente en la programación".