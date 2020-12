Martín Cirio se va a vivir a Turquía tras ser denunciado por pedofilia

Pantallazo

Luego de que El Dipy filtrara polémicos tuits de La Faraona y lo denunciaran por "oda a la pedofilia", el youtuber explica las razones de su exilio.

"No voy a caretear el motivo por el que me estoy yendo a Turquía. No es un motivo feliz. La realidad es que llegó un punto en el que me está costando mucho funcionar. La gente que me sigue en Twit... No, Twitter no, no tengo más esa cuenta está sepultada. Yo veo Twitter y lloro. cada vez que entro a Twitter me trae bad memories", comienza Martín.

"Los que me siguen en Instagram se dan cuenta que subo cada vez menos historias, hay días que solo reposteo, y de repente en una semana desaparecí. Y no es porque estoy ocupada con la música, es porque estoy tirada en el suelo llorando. Todo esto no lo digo como víctima, iba a decir con violines, pero ¡no puedo hacer chistes con eso!", detalla.

"No soy una víctima. Estar mal es otra cosa. La gente que está mal no se puede ir a Turquía. Soy totalmente consciente de mis privilegos de niña rica y blanca. Estoy tratando de volver a trepar a la superficie. Así me siento. y ese momento, muy sensible, es de mucho crecimiento, de muchas cosas positivas a largo plazo, pero en el momento vivirlas es duro. Me estaba encontrando que por momentos estaba muy bien pero al toque había algo interior mío que estaba roto y me volvía a tirar al piso, a un lugar que era muy oscuro", sostiene.

"Lo de la cancelacion fue muy duro para mi. No fue solamente eso, fueron un montón de cosas que vinieron con eso. Como perder un montón de amigos circunstanciales, que no sabía que eran circunstanciales pero lo eran. Fue un cúmulo de cosas que pasaron y otras que no hablé, que pasaron en 2020, muy oscuras. Todo eso se juntó y fue como '¿qué más me puede pasar?", asegura.

"Me pasan un monton de cosas y tengo un cuerpo humano, no soy un súperhombre. Todos podemos resistir ciertas cosas hasta cierto punto. Yo puedo resistir que se me muera un familiar, pero no que se me muera un familiar y a la vez que me amputen las dos piernas, que mi hermano se muera y a mi mejor amiga le agarre cáncer. Y en este momento de mi vida me pasaron muchas cosas, muy osuras todas juntas. Algunas que saben y otras que no voy a hablar. No estoy listo para hablar de algunas cosas", explica.

"¿De qué me sirvió llegar al lugar al que llegué? Si en definitiva la vida te cambia en un segundo y te puede cambiar para bien o para mal. Estaba teniendo alegrías muy chiquititas, lanzaba mis canciones y estaba re feliz pero al toque volvia a estar oscuro. Llegó un punto que dije paremos un poco porque no puedo seguir en esta rueda como si nada hubiera pasado. Hay gente que me dice 'ya fue', onda, superalo, y me encantaría poder dar vuelta la página tan rápido porque sería mucho más sano para mi también", concluye el influencer.